Frankfurt am Main (ots) - Auf Wachstumskurs



Bei Spencer Stuart, einer der führenden Executive-Search- und

Leadership-Advisory- Firmen, kommt es zu einem turnusgemäßen Führungswechsel.

Ralf Landmann übergibt die Leitung des Deutschland-Geschäfts zum 1. Oktober 2022

an Lars Gollenia, Landmann rückt in das EMEA- und Asia-Pacific Führungsteam des

Unternehmens auf und führt weiterhin die Board & CEO-Practice.



Beratung auf Rekordlevel





Gerade in herausfordernden Zeiten schätzen Klienten die Beratung inFührungsfragen auf Top-Ebene und so konnte Spencer Stuarts Deutschland-Geschäftdank seiner Klienten unter Landmanns Führung zweimal in FolgeAllzeit-Rekordmarken in Umsatz, Ergebnis und Kundenzufriedenheit erreichen. Inseiner Amtszeit konnte das Team zahlreiche neue Mandanten gewinnen und dasBeratungsangebot für börsennotierte Konzerne, Familienunternehmen sowiePrivate-Equity-Firmen gezielt ausgebaut werden. Zudem verpflichtete sich SpencerStuart als erstes und bisher einziges Search-Unternehmen, Vorschlagslisten fürVorstandssuchen zur Hälfte mit geeigneten Kandidatinnen zu erstellen.Val Harper, Leiterin der Region EMEA und Asia-Pacific, dankt Ralf Landmann fürseine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen drei Jahren: "Ralf hat unseredeutschen Büros überlegt durch schwierige Zeiten geführt und so aufgestellt,dass die Beratung unserer Klienten auf höchster Ebene weiter ausgebaut werdenkonnte. Ralf ist eine strategisch denkende Führungspersönlichkeit, die viel fürunsere Klienten und das Unternehmen erreicht hat."Ralf Landmann sagt: "Das Deutschlandgeschäft in einem für Klienten undMitarbeiter schwierigen Umfeld zu führen und weiterzuentwickeln, war für micheine einzigartige Aufgabe und Erfüllung. Ich freue mich nicht nur, dass mit LarsGollenia ein herausragender Kollege diese Aufgabe im Oktober übernimmt, sondernauch über meine neuen internationalen Aufgaben."Turnusgemäßer WechselSpencer Stuart praktiziert mit dem Übergang der Verantwortung auf Lars Golleniaein Rotationsmodell für Führungspositionen im Sinne einer kollegialen Übergabevon einer Führungsgeneration zur nächsten. Lars Gollenia führt seit zwei Jahrendie europäische Digital & Chief Technology Officer Practice und berätUnternehmen bei der digitalen Unternehmenstransformation. Vor sechs Jahren kamer von SAP zu Spencer Stuart. Als Vice President war er für den weltweitenAufbau und die Leitung der SAP Management Consulting und für die Entwicklung vonStrategien zur digitalen Unternehmenstransformation für strategische Klientender SAP verantwortlich.Val Harper: "Lars Gollenia steht für Wachstum, Digitalisierung und die nächsteGeneration innovativer Führungskräfte. Lars und sein Team konnten die großenFührungsthemen für Unternehmen rund um die digitale Transformation lösen und sodas Geschäft im Bereich Digitalisierung branchenübergreifend europaweit nahezuverdoppeln. Er ist bestens aufgestellt, um das internationaleSpencer-Stuart-Netzwerk zu nutzen, und gut gerüstet für seine neue Aufgabe."Lars Gollenia hält ein BWL-Diplom der Friedrich-Schiller-Universität Jena.Darüber hinaus studierte er International Business an der Harvard University.Ralf Landmann wird in seinen neuen, für Spencer Stuart essentiellen Aufgabenseine Expertise auch in Zukunft zum Nutzen der Klienten einbringen. Er arbeitetseit 2014 für das Unternehmen, seit 2019 ist er der Deutschland-Geschäftsführer.Ende September 2022 endet seine Amtszeit entsprechend der Spencer-Stuart-Kultur.Vor seinem Eintritt bei Spencer Stuart war Ralf Landmann als Senior Partner beiRoland Berger Mitglied des globalen Managementteams Automotive sowie ManagingDirector des Frankfurter Büros der Beratung. Seinen Berufsweg begann er beiDaimler/Mercedes-Benz.Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker derTop-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größtenAnbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führendeUnternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeignetenPersönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mitDienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- undTalententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklungvon Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitungunternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- undÜbernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen.Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 70 Büros in über 30 Ländern vertretenund deckt mehr als 50 Practices ab.