Visa Issuer Processing Service DPS startet in Deutschland mit der DKB (FOTO)

- Mit DPS bieten Banken ihren Kund:innen ein digitales Nutzungserlebnis - und

bleiben so zukunftsfähig.

- Visa DPS ist ein vollständiger Issuer Processing Service, der nahtlos in die

Systeme von Visa integriert ist.

- Die DKB ist die erste Bank in Europa, die den Processing Service Visa DPS

nutzt.



Visa bringt seinen Issuer Processing Service nach Europa. Als erstes

Finanzinstitut in Europa überhaupt führt die Deutsche Kreditbank AG (DKB) den

Service ein und wickelt das Processing von Visa Debit-Transaktionen über Visa

DPS ab. Visa DPS ist einer der größten Zahlungsabwickler für Visa Transaktionen

weltweit und sorgt für schnelle, sichere und korrekte Zahlungen zwischen

Händlern, Händlerbanken und kartenausgebenden Banken. Mit mehr als 44 Milliarden

Transaktionen pro Jahr wickelt Visa DPS über 50 Prozent aller Visa Debit

Transaktionen in den USA ab. Die bewährte Lösung wird von US-Banken bereits seit

mehr als 20 Jahren eingesetzt.