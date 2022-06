Das sind die beliebtesten Aktien bei den Depotkunden des Smartbrokers in der vergangenen Börsenwoche: Nach dem Spitzenreiter Tesla folgen Amazon und BASF.



Auffällig ist, dass unter den zwanzig Aktien von Amazon bis Paypal nicht wenige Big Tech-Titel zu finden sind. Steigen die Big Techs in der Gunst der Smartbroker-Kunden?



Auf den letzten drei Plätzen: Meta auf Platz 18, Volkswagen auf Platz 19 und Rheinmetall an zwanzigster Stelle.



Die Top 20 der meistgekauften Aktien der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. Tesla 2. Amazon 3. BASF 4. Allianz 5. Apple 6. Nvidia 7. Biontech 8. Barrick Gold 9. Microsoft 10. Siemens 11. Deutsche Post 12. Infineon 13. Tui 14. Paypal 15. Eon 16. Munich Re 17. Plug Power 18. Meta 19. Volkswagen 20. Rheinmetall



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion