Investmentfonds steigen in der Anlegergunst

Dreieich (ots) - Es scheint ein Wendepunkt erreicht zu sein: Immer mehr Anleger

setzen auf Investmentfonds. Doch zu viele sparen noch traditionell. Auch sie

sollten ihre Geldanlage ins Heute holen, am besten nach einer Beratung durch die

Volksbank Dreieich eG.



Während der Corona-Pandemie haben deutlich mehr Menschen bei ihrer Geldanlage

auf Investmentfonds gesetzt als in den Jahren zuvor. Nach Zahlen der Bundesbank

kauften die privaten Haushalte im zweiten Quartal 2021 zum Beispiel

Investmentfondsanteile für 24 Milliarden Euro. Mit 9,7 Milliarden Euro

investierten private Anleger im ersten Halbjahr 2021 bei Union Investment mehr

als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 3,7 Milliarden

Euro in Investmentfonds. Die Experten der Volksbank Dreieich eG schließen

daraus, dass die Vorbehalte bröckeln, und die Menschen sind gegenüber

Wertpapieranlagen wie Investmentfonds immer offener werden.