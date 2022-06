Der obere Chart zeigt deutlich, welche Bedeutung der Kursbereich von 1,15 US-Dollar für die Aktie hat bzw. hatte.

Die Chance auf einen Boden im Bereich von 1,15 US-Dollar war durchaus gegeben. Dieses Szenario ist allerdings mit dem Unterschreiten der Zone und dem Rücksetzer unter die Marke von 1 US-Dollar vom Tisch. OrganiGram Holdings lotet aktuell immer neue Bewegungstiefs aus. Wenngleich der Rücksetzer zuletzt etwas an Schwung verloren zu haben scheint, ist ein Ende der Bewegung noch nicht auszumachen. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 1,15 US-Dollar würde zumindest für eine Entspannung sorgen. Die 1,30 US-Dollar stellen eine weitere Hürde dar, die es zu überwinden gilt, um etwaige Erholungsszenarien voranzutreiben…

Schauen wir noch auf die Mitte April vorgelegten Quartalszahlen der Kanadier. OrganiGram Holdings berichtete über das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28.02.2022) des Fiskaljahres 2022. Wir vergleichen die Daten mit denen vom 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 30.11.2021) des Fiskaljahres 2022.

Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q2/2022 mit 31,836 Mio. CAD an; nach 30,378 Mio. CAD in Q1/2022. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,556 Mio. CAD positiv aus. Im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 30.11.2021) war das bereinigte EBITDA mit -1,887 Mio. CAD noch negativ. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum dennoch ein Nettoverlust in Höhe von -4,047 Mio. CAD; nach einem Verlust in Höhe von -1,305 Mio. CAD in Q1 / 2022.

Kurzum. OrganiGram Holdings legte ein ambivalentes Zahlenwerk vor, das dem Handelsgeschehen keine nachhaltig positiven Impulse verleihen konnte. Das Chartbild hat sich nach den Rücksetzern unter die 1,15 US-Dollar und unter die psychologisch wichtige Marke von 1,0 US-Dollar massiv eingetrübt. Ein Ende der Korrektur ist noch nicht auszumachen.