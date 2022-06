"Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist die national und international am weitesten verbreitete Norm im Qualitätsmanagement. Sie hilft nun auch gevekom dabei, die Unternehmensleistung auf allen Ebenen zu verbessern, weil sie Prozessoptimierungen offenbart, die beispielsweise Gewinnsteigerungen oder die Identifikation neuer Geschäftschancen ermöglichen", sagt Auditor Dmytro Blanter bei der TÜV SÜD Management Service GmbH, der gevekom in Sachen ISO 9001 betreut hat. Jens Morgenstern von der TÜV SÜD Management Service GmbH ist gevekoms Ansprechpartner zur Norm ISO 27001: "Die Norm ISO 27001 bietet den Rahmen für die Erarbeitung und die Umsetzung eines wirksamen Informationssicherheitsmanagementsystems. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 senkt gevekom Risiken im Bereich Informationssicherheit, kann relevante Sicherheitsvorschriften und -anforderungen besser erfüllen und die Entwicklung einer Sicherheitskultur fördern."

gevekom investiert in Cyber-Security und Qualitätsmanagement (FOTO) Dresden (ots) - Mit dem Ziel, interne Abläufe und die gesamte Organisation zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern, hat der Contact-Center-Dienstleister gevekom in Dresden ein Managementsystem nach ISO 9001 und ISO 27001 implementiert. "Unsere Prozesse und Strukturen müssen skalierbar sein, weil gevekom stark expandiert. Wir wachsen schneller als prognostiziert. In der ersten Jahreshälfte haben wir eine neue Größenordnung international tätiger Auftraggeber gewonnen. Expansion in diesem Ausmaß schaffen wir durch den Auf- und Ausbau neuer Standorte, was zusätzlich Komplexität bringt. Gleichzeitig stellen während Corona entstandene vielgesichtige Arbeitsmodelle mit Home Office, stationäre Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und Workation-Programme hohe Anforderungen an Themen wie Datensicherheit", so gevekom CEO Roman Molch. Deshalb entschied sich gevekom für die Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 27001. Das Managementsystem für Qualität und Informationssicherheit wurde innerhalb eines Jahres eingeführt und danach von der TÜV SÜD Management Service GmbH zertifiziert.

ISO 27001 ist die Grundlage einer der wichtigsten

Cyber-Security-Zertifizierungen. Da durch die Digitalisierung gerade die IT in Unternehmen häufig zum Angriffsziel wird, war insbesondere die Zertifizierung nach ISO 27001 bedeutsam für gevekom. Roman Molch: "Dadurch können wir gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitenden den Nachweis erbringen, dass wir mit Informationen und Daten rechtssicher umgehen und dass wir uns auf unsere IT verlassen können. Risiken wie Datenverlust, Missbrauch vertraulicher Informationen bis hin zum Stillstand des Geschäftsbetriebs mit rechtlichen und finanziellen Folgen, noch schlimmer dem Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern, beugen wir so vor." Dabei ist die Zertifizierung kein einmaliger Vorgang, sondern das Sicherheitskonzept und die damit verbundenen Maßnahmen werden über einen regelmäßig wiederkehrenden Prozess immer zum neuesten Stand auf Wirksamkeit überprüft.



Hintergrund



Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet.

Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2021, inklusive Neugründung hey contact heroes: 50,24 Mio. Euro (+63,38% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2022: 1.327 (+49%), Seats gesamt: 1300. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich.

