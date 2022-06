FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Aufstieg zurück in den MDax haben sich die Papiere von Encavis am Montag deutlich erholt. Die Aktien des Betreibers von Wind- und Solarparks gewannen über 4 Prozent auf 17,91 Euro, und hielten damit ihre 200-Tage-Linien nach dem jüngsten Kursrutsch doch noch. Vom Monatshoch aus war es zuletzt im schwachen Marktumfeld um knapp ein Fünftel abwärts gegangen.

AKTIE IM FOKUS Encavis erholt nach Rückkehr in den MDax

