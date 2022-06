DeepMarkit nimmt vom 20. bis 23. Juni 2022 an der vierten NFT-NYC-Jahresveranstaltung teil

Die Vertreter des Unternehmens nehmen an der Veranstaltung in New York City teil, um Kontakte zu knüpfen, die Nutzerbasis von MintCarbon.io zu erweitern und neue Möglichkeiten in den kohlenstoffbasierten Bereichen der NFT-Industrie zu erkunden

Calgary, Kanada – 20. Juni 2022 – DeepMarkit Corp., („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FRA: DEP), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den globalen Markt für Emissionszertifikate in die leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate in Form von nicht-fungiblen Tokens („NFTs“) generiert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass einige Vertreter des Unternehmens vom 20. bis 23. Juni 2022 an der vierten jährlichen Branchenveranstaltung „NFT NYC“ in New York City („NFT NYC“ oder die „Veranstaltung“) teilnehmen werden. Die Veranstaltung mit über 1.500 Fachreferentinnen und -referenten, einer Vielzahl von Diskussionen zu NFT-bezogenen Themen und einer Preisverleihung wird persönlich stattfinden. Die NFT NYC 2022 wird von einem der wichtigsten Dienstleister von DeepMarkit, Polygon (Studios), sowie von MoonPay unterstützt.

Die jährlich stattfindende NFT NYC gibt Einzelpersonen, Unternehmen, Marken, Künstlern und anderen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und fördert Innovationen in der Welt der NFTs. Die Veranstaltung befasst sich mit Kunst, Marken, Sammlerstücken, Daten, Mode, Filmen, Investitionen, Musik, Immobilien und mehr im Zusammenhang mit NFTs. Sie wird über drei Tage an sieben Veranstaltungsorten in New York City abgehalten, darunter die Radio City Music Hall, das New York Marriot Marquis, das Palladium Times Square, der Edison Ballroom, das Edison Rooftop, die Town Hall und das Margaritaville Resort Times Square. Zu den Referentinnen und Referenten, die auf der Veranstaltung ihre Ideen vorstellen werden, gehören Aaron Albano von MINGs Music Enterprises LLC, Adam Jeffcoat von Studio NX, Aiden Smith von Genzio, Garrett Brill von G-Link und Alexis King Wilson von Spotify. Weitere Informationen über die NFT NYC finden Sie unter der folgenden URL: https://www.nft.nyc/.