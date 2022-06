30 Jahre hartnäckiger Einsatz für nachhaltiges Wirtschaften (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) feiert sein

30-jähriges Jubiläum. Am 19.06.1992 gründeten 15 Unternehmer:innen in Stuttgart

den Verband, damals unter dem Namen UnternehmensGrün, um der nachhaltigen

Wirtschaft eine politische Stimme zu geben.



Seit der Gründung hat sich viel getan: Heute vertritt der Verband bundesweit

knapp 600 Mitgliedsunternehmen, die für mehr als 130.000 Arbeitsplätze stehen

und ist mit seiner Geschäftsstelle mitten im Berliner Regierungsviertel stark

aufgestellt. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführung und Expert:innen des

Verbandes sind in zentralen Beiräten der Bundesregierung und Gremien von

wichtigen zivilgesellschaftlichen Institutionen aktiv. Der Verband ist im

politischen Diskurs verankert, wird im Rahmen von Anhörungen auf Landes- und

Bundesebene gehört und veröffentlicht regelmäßig Positionspapiere zur

sozial-ökologischen Transformation. Damit ist der BNW heute ein starker Partner,

der jahrzehntelange Expertise in allen Bereichen des nachhaltigen Wirtschaftens

mitbringt.