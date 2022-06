Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Der S&P 500 nähert sich der ZielzoneDie Anhebung der US-Leitzinsen um 75 Basispunkte am Mittwochabend hat die Kurse an der Wall Street unter dem Strich weiter einbrechen lassen. Der amerikanische Leitindex S&P 500 hatte sein Mai-Tief bei 3.810 Punkten bereits zum Wochenstart unterschritten. Nach einem kurzen Rücklauf im Anschluss an die Fed-Sitzung fielen die Notierungen dann bis auf unter 3.640 Punkte. Damit nähern wir uns dem nächsten Ziel der laufenden Korrektur, den wir im Bereich zwischen 3.200 und 3.500 Punkten ansiedeln. Hier befindet sich ein Cluster an charttechnischen Unterstützungen in Form eines alten Hochs sowie mehrerer wichtiger Fibonacci-Retracements. Im Chart ist die Zone grün markiert.