Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe. In Europa äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament. Die EZB hat ihre Haltung zuletzt verschärft und Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation angekündigt./bgf/jsl/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag bis zum Mittag im Kurs nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,0486 Dollar festgelegt.

