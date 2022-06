E-World 2022 Compleo stellt LSV-konformes Bezahlmodul für Ladesäulen vor (FOTO)

Dortmund (ots) - Kontaktlos zahlen dank integriertem Bezahlmodul | Konform mit

Ladesäulenverordnung | Große Nachfrage bei Stadtwerken und Betreibern

öffentlicher Ladesäulen



Compleo stellt auf der Fachmesse E-World 2022 in Essen erstmals sein neues, in

der Ladesäule eingebautes Bezahlmodul aus der X-PAY-Familie vor. Damit bietet

Compleo - als eines der ersten Unternehmen - Ladestationen am Markt an, die die

Vorgaben der neuen Ladesäulenverordnung (LSV) erfüllen. Das neue Modul wird in

Ladesäulen integriert und kann zwei Ladepunkte steuern. Es ermöglicht

Bezahlvorgänge mittels gängiger Debit- oder Kreditkarte sowie PIN-Eingabe.

Darüber hinaus sind auch Zahlungen mit Smartphones oder sogenannten Wearables

über den RFID-Leser möglich. Das bedeutet: Freie Wahl der Zahlungsmittel beim

Laden und einen deutlichen Komfortgewinn für Fahrer von E-Fahrzeugen. Vor allem

für Reisende aus dem In- und Ausland, sofern sie keinen Vertrag mit dem

Betreiber der Ladesäule haben, an der sie spontan laden wollen.