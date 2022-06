LBS-VORAUSDENKER-Wettbewerb gewinnt "Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022" / Bundesweite Auszeichnung für Nachhaltigkeits-Initiative der LBS West (FOTO)

Münster (ots) - Ein grünes Klassenzimmer in Lüdinghausen, ein Teichbiotop in

Wuppertal, die Unterstützung der Klinik-Clowns im Klinikum Lippe Detmold oder

ein Feriencamp für Jugendliche in Bremen - bei der Initiative VORAUSDENKER der

LBS Westdeutschen Landesbausparkasse sind es nicht die großen Dinge, die im

Vordergrund stehen, sondern die vielen kleinen Ideen, die den Menschen mehr

Lebensqualität bieten. Genau diese "Breitenwirkung" wurde nun offiziell

honoriert: Die VORAUSDENKER der LBS wurden mit dem "Deutschen Award für

Nachhaltigkeitsprojekte 2022" ausgezeichnet.



Verliehen wird der Preis vom Deutschen Institut für Service-Qualität, dem

Nachrichtensender ntv und dem DUP UNTERNEHMER-Magazin. Schirmherrin des Awards

ist Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D.

Insgesamt waren 268 Unternehmen bzw. deren Projekte aus allen

Wirtschaftsbereichen für den Award nominiert. Die LBS West gehört zu den 64

Preisträgern, die mit ihren vorbildhaften Nachhaltigkeitsprojekten die Jury aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Medien überzeugen konnten und in verschiedenen

Kategorien, wie Prozesse, Produkte, Dienstleistungen, Strategien und Kampagnen,

ausgezeichnet wurden.