DZ BANK stuft Metro AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Metro AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Metro AG von 10,30 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Die Veräußerung des defizitären Belgien-Geschäfts (Makro Cash & Carry) ist zu begrüßen", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten über die künftige Entwicklung der bislang überdurchschnittlich Geschäftsaktivitäten in Russland dürften das Aufwärtspotenzial für die Aktie begrenzen. Der Experte senkte seine Schätzungen für den Gewinn und den freien Barmittelfluss./ajx/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 10:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 10:17 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.