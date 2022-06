Neustadt a. d. W. (ots) - Ab diesem Jahr gilt der höhere

Arbeitnehmer-Pauschbetrag - statt 1.000 sind es jetzt 1.200 Euro im Jahr, die

jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer zustehen. Klingt nicht schlecht,

nützt Menschen mit kleinerem Einkommen aber oft wenig. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt anhand von Beispielrechnungen, was

der neue Pauschbetrag Gering-, Normal- und Gutverdienern bringt.



Arbeitnehmer-Pauschbetrag kurz erklärt





Beim Arbeitnehmer-Pauschbetrag - auch "Werbungskostenpauschale" genannt -rechnet das Finanzamt jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer eine pauschaleSteuervergünstigung an. Das bedeutet, dass sich die zu versteuernden Einnahmenohne Nachweis und ohne Extra-Kreuz in der Steuererklärung reduziert: Früher um1.000 Euro, ab dem Steuerjahr 2022 sind es 1.200 Euro pro Jahr.Wann der (neue) Arbeitnehmer-Pauschbetrag greiftDen Arbeitnehmer-Pauschbetrag erhalten alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,wenn sie weniger als 1.200 Euro berufliche Ausgaben im Jahr hatten. Wer mehrKosten für seine Fahrten zur Arbeit, Fachliteratur, Weiterbildung und ähnlichesansammelt, sollte die Ausgaben am Ende des Jahres individuell zusammenrechnenund die tatsächlichen Kosten absetzen. Denn eine Obergrenze gibt es beiWerbungskosten nicht.Für wen sich der höhere Arbeitnehmer-Pauschbetrag am meisten lohntArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jeden Tag mehr als 20 Kilometer zurArbeit fahren, kommen in der Regel allein mit ihren Fahrtkosten über die 1.200Euro Werbungskosten im Jahr. Umgekehrt gilt: Wer einen kurzen Arbeitsweg hat,kann oftmals keine oder nur geringe Kosten für den Beruf geltend machen undnutzt den Arbeitnehmer-Pauschbetrag.Laut einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur(http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf) habenjedoch gerade Menschen mit geringen Einnahmen häufig kurze Arbeitswege unddadurch wenig andere Werbungskosten (Quelle: Mobilität in Deutschland, MiD,Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Februar2019, S. 27, S. 29ff.).Menschen mit kurzen Arbeitswegen und wenig Einkommen nutzen folglich statistischgesehen häufiger den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von inzwischen 1.200 Euro für dasgesamte Jahr - und haben damit nur den kleinsten möglichen Steuervorteil. Soführt zum Beispiel bei einem Bruttolohn von 1.500 Euro die Nutzung des neuenArbeitnehmer-Pauschbetrags nur zu einer Steuerminderung von 43 Euro im Jahr -eine geringe Summe angesichts explodierender Preise im Energie- oder auchLebensmittelsektor, und gerade wenn es auf jeden Euro ankommt.Beispielrechnungen des Bundesverbands der Lohnsteuerhilfevereine e. V. (BVL)Der neue Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 1.200 Euro führt für diejenigen,die keine höheren Werbungskosten haben, zu einer Steuerentlastung* von:Monatlicher Bruttolohn Monatliche Steuerminderung JährlicheSteuerminderung1.500 EUR 3,60 EUR 43 EUR2.000 EUR 4,25 EUR 51 EUR4.000 EUR 5,58 EUR 67 EUR6.000 EUR 7,00 EUR 84 EUR* Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, Berücksichtigung des geltenden TarifsDie VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweitDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt sieaußerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: mailto:presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5252354OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH