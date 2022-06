Startschuss für das Quartier der Zukunft in Lichtenberg

Berlin (ots) - Mit einer Pressekonferenz und einem Ballonstart, der den Beginn

einer umfassenden Bürgerbefragung symbolisiert, wurde heute der Startschuss für

ein neues Quartier der Zukunft in Lichtenberg gegeben.



Der Quartiersentwickler ZEITGEIST Asset Management hat in Alt-Hohenschönhausen

für das Projekt "27 Hektar Möglichkeiten" genehmigte Bauvoranfragen für die

ersten drei Projekte für insgesamt 50.000 Quadratmeter erhalten. Damit startet

eines der größten Bauvorhaben in Berlin. In dem Areal zwischen Gärtnerstraße,

Genslerstraße, Lichtenauer Straße und Ferdinand-Schultze-Straße entsteht auf

insgesamt 27 Hektar Fläche - das entspricht der Größe von 45 Fußballfeldern -

ein völlig neues grünes und nachhaltiges Quartier der Zukunft.