Das Beste aus den USA und Mexiko

MISSION, Texas, 20. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Rio South Texas, eine binationale Region an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, umfasst sieben texanische Bezirke und zehn Gemeinden im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Auf der US-Seite erstreckt sich die Region von den Häfen am Golf von Mexiko in Brownsville-Cameron County im Osten bis zu den Logistikzentren in der Region Laredo-Webb County im Westen. Der mexikanische Teil der Region erstreckt sich von den Stränden von Matamoros im Osten bis zu den Produktionsstätten von Nuevo Laredo im Westen. Diese einzigartige Lage ermöglicht tiefe internationale Beziehungen in Kultur und Handel.

Einer der einzigartigen Handelsvorteile der geografischen Lage von Rio South Texas ist die bi-nationale operative Flexibilität. Da die Region Teile der USA und Mexikos umfasst, ermöglicht sie es Unternehmen und Investoren, in zwei Ländern zu operieren und gleichzeitig die Geschäfts- und Produktionsprozesse als Einheit zu behandeln. Sie ist kosteneffizient, weil sie es den Unternehmen ermöglicht, die Stärken der einzelnen Länder unter einer integrierten Managementstruktur zu nutzen und so die Effizienz sowohl bei den direkten als auch bei den indirekten Inputs zu maximieren.