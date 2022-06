Kroatien fixiert Benzinpreis - nicht jedoch an Autobahnen

ZAGREB (dpa-AFX) - In dem auch bei Deutschen beliebten Urlaubsland Kroatien gelten ab Dienstag amtliche Höchstpreise für Kfz-Treibstoffe. Die Regelung gilt jedoch nicht für Tankstellen an den Autobahnen, erklärte Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Montag vor der Presse in Zagreb. Der amtliche Preis beträgt 13,50 Kuna (1,79 Euro) für den Liter Super 95 Oktan und 13,08 Kuna für den Liter Diesel.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer