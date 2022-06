Düsseldorf (ots) - Nach dem heftigen Einbruch durch die Corona-Pandemie erholt

sich die Luft- und Raumfahrtbranche schnell und schaltet für die kommenden Jahre

auf Wachstum. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Auslieferungen im Jahr 2023

mit etwa 1700 Flugzeugen wieder das Niveau von 2018 erreichen wird. Auch die

Anzahl der Bestellungen dürfte sich bis dahin voraussichtlich deutlich erholen.

Die Raumfahrtindustrie boomt unterdessen weiter: Im vergangenen Jahr wurde von

privaten Investoren über 10 Mrd. US-Dollar in die Raumfahrt investiert - ein

Rekord und eine Verzehnfachung im Vergleich zu vor zehn Jahren. Dies geht aus

einer neuen Analyse der Unternehmensberatung McKinsey & Company zur ILA 2022 in

Berlin hervor.



Lieferketten angespannt





"Nach drei harten Jahren mit heftigen Umsatzrückgängen und großer Unsicherheitstehen die Zeichen im Vorfeld der diesjährigen ILA auf Wachstum", sagt BjörnHagemann, Leiter der Luft- und Raumfahrtberatung von McKinsey in Deutschland."Die Herausforderung ist nun, die Lieferketten wieder in Gang zu bringen." Vorallem kleinere Zulieferer in der Luftfahrtindustrie hätten Probleme,qualifiziertes Personal zu finden, um nun wieder größere Stückzahlen zu liefern.Der höhere Cash-Bedarf sowie steigende Preise für Rohmaterialien setzen dieLieferketten zusätzlich unter Druck."Neben den Wachstumsplänen ist die Nachhaltigkeit das zweite große Thema für dieLuftfahrtbranche", sagt Hagemann. Zwar würden aktuell nicht viele Flugzeugtypenneu entwickelt. Allerdings seien nachhaltige Kraftstoffe - die so genanntenSustainable Aviation Fuels (SAF) - dabei, über erste Pilotphasen hinaus eineRolle zu spielen. Mehrere Airlines haben zugesagt, bis 2030 14 Millionen Tonnendieser nachhaltigen Treibstoffe abzunehmen. Dies entspricht 4% der gesamtenTreibstoffmenge. "Ab 2040 - und möglicherweise früher - werden wir neueTechnologien wie Wasserstoff auf breiterer Front sehen", so Hagemann.Investitionen in Privatunternehmen nehmen rapide zuIn der Raumfahrt geht die Dynamik vor allem von der Privatwirtschaft aus, dieeine echte Ergänzung zu staatlichen Raumfahrtprogrammen geworden ist. DerGroßteil der Investitionen von über 10 Mrd. US-Dollar gingen in"Low-Earth-Orbit"-Anwendungen. Darunter fallen zum Beispiel Services, die einenflächendeckenden Internetzugang in allen Weltgegenden ermöglichen.Darüber hinaus steigen aber auch die Investionen in Unternehmen, dieMondmissionen oder über die Erdumlaufbahn hinaus gehende Aktivitäten planen -sie machen nun 10% aus; eine Verdopplung zum Jahr 2012. "Das wiedererwachteInteresse am Weltraum ist eine gute Nachricht", sagt Hagemann. "Denn