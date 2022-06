Lithium Chile schließt mit Remsa einen Vertrag über zusätzliche Claims auf dem Salar De Arizaro, Provinz Salta, Argentinien, ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Calgary, AB – 20. Juni 2022 – Lithium Chile Inc. („Lithium Chile“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: LITH – WKN: A2JAHX – FRA: KC3) freut sich, die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding ("MOU") zwischen seiner 100%igen argentinischen Tochtergesellschaft Argentum Lithium S.A. ("Argentum") und Recursos Energeticos Y Mineros De Salta S.A. ("REMSA"), dem staatlichen Bergbauunternehmen der Provinz Salta, Argentinien, bekannt zu geben.

Die Absichtserklärung, die am 15. Juni 2022 auf dem PDAC-Kongress in Toronto unterzeichnet wurde, bietet Lithium Chile einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Exploration und Erschließung von über 4.680 zusätzlichen Hektar auf dem Salar de Arizaro in Argentinien. Lithium Chile meldete bereits eine erste Ressource von 1,42 Mio. Tonnen Lithiumhydroxid als Ergebnis seiner ersten Bohrung auf dem Arizaro-Salar. Durch die Hinzufügung dieser bedeutenden Landposition auf dem Salar wird die Landposition des Unternehmens auf dem Salar Arizaro auf über 27.980 Hektar anwachsen - eine sehr bedeutende und strategische Landposition.

Die Absichtserklärung markiert den Beginn einer Zusammenarbeit zwischen REMSA und Lithium Chile. REMSA wird vorbereitende Aufgaben einschließlich wissenschaftlicher und technologischer Untersuchungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Parteien über genaue technische Informationen bezüglich der potenziellen Ressourcen auf den zusätzlichen Flächen im Arizaro-Salar verfügen. Zu diesen Aufgaben gehören zusätzliche geophysikalische Untersuchungen zur Bestimmung des geologischen Umfelds und der geologischen Eigenschaften, der chemischen Zusammensetzung durch Oberflächenproben, vorläufige Bohrungen und eine anschließende eingehende Analyse dieser Ergebnisse, um den Grad der Ausbeute, die Tiefe und die Zugänglichkeit zu bestimmen - alles mit dem Ziel, die Konzentrationen und das Ausmaß von Lithium, Kalium und anderen Mineralien zu ermitteln, die in dem betreffenden Gebiet vorhanden sein könnten.