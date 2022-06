Düsseldorf (ots) - Das Umfeld für den deutschen Fintech-Sektor verschlechtert

sich: Die Eintrübung des makroökonomischen Umfelds hat junge Finanzunternehmen

besonders hart getroffen. Der Zugang zu Finanzierungen wird schwieriger und

Bewertungen gehen zurück.



Dabei steckt in Deutschlands Fintech-Ökosystem erhebliches Potenzial: Würde

Deutschlands Fintech-Ökosystem u.a. bei Gründungsquote und Investitionen zu

Großbritannien, Schweden und den Niederlanden aufschließen, könnte der Sektor

den Standort Deutschland wesentlich stärken. Die kumulierte Bewertung des

Fintech-Sektors könnte um mehr als 280 Milliarden Euro gesteigert werden. Zudem

könnten rund 60.000 Arbeitsplätze der nächsten Generation entstehen -

beispielsweise Data Scientists, Expert:innen für digitales Marketing und IT

sowie Designer:innen.





Dies sind Ergebnisse der neuen Studie "Europäische Fintech-Champions - Made inGermany" der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Trotz derHerausforderungen im aktuellen Umfeld sehen die Autor:innen der Studie einenpositiven Trend im Fintech-Ökosystem Deutschlands: "Fintechs gewinnen anRelevanz für unsere Gesellschaft und werden die Finanz-Ökosysteme immer stärkerprägen", sagt Max Flötotto, Senior Partner im Münchener Büro von McKinsey undCo-Autor der Studie.Fintechs als WachstumsmotorFintechs vereinfachen bestehende Bankangebote und ermöglichen Zugang zu neuenFinanzprodukten. Mit ihrer Innovationskraft tragen sie zudem zumgesamtwirtschaftlichen Erfolg Deutschlands bei und schaffen zukunftsfähigeArbeitsplätze. Allein von 2019 bis 2021 verzeichneten die zehn führendenFintechs in Deutschland ein Beschäftigungswachstum von 60%.Die Marktchancen sind längst nicht ausgereizt: Bislang konzentrierten sichdeutsche Fintechs auf das Geschäft mit Privatkunden (B2C), was der B2C-Fokus vonfünf der sieben Fintech-Unicorns - Startups mit einer Bewertung von über 1 Mrd.US-Dollar - in Deutschland bestätigt. "In Zukunft könnten Fintechs vermehrtB2B-Finanzdienstleistungen revolutionieren und weitere Bereiche erschließen,etwa die Monetarisierung von Bank- und Marktdaten sowie Megatrends wienachhaltige Investitionen", sagt André Jerenz, Partner im Hamburger Büro vonMcKinsey undRückstand deutscher Fintechs zu Europas SpitzengruppeAuf nationaler Ebene ist Deutschlands Fintech-Sektor stark. Verglichen mitanderen europäischen Fintech-Ökosystemen zeigt sich jedoch ein deutlichesEntwicklungspotenzial. So lag Deutschlands Fintech-Sektor in allen Phasen derUnternehmensentwicklung Ende 2021 hinter den europäischen Nachbarn:- Weniger Gründungen: Bei der Zahl der Gründungen pro Kopf liegt Deutschland mit