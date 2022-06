Lange Zeit schossen die Kryptos von einem Hoch zum nächsten, wie man es zuvor bei den 3D-Druckern erlebt hatte und es zu Zeiten des Dotcom-Booms Ende der 90er-Jahre bei Aktien stattfand. Diese Zeiten scheinen nun vorbei. Bitcoin und Co sind seit Monaten unter Druck. Die Gründe sind vielfältig.

Zunächst einmal bewegen sich in diesen unregulierten Märkten fast nur private Akteure und darunter nicht wenige, die mit Börse, Risikomanagement und fundamentaler Bewertung (speziell von solch neuen Technologien) gar nichts am Hut haben. Entsprechend stark fallen dann die Panikwellen aus, wenn eine scharfe Korrektur einsetzt. Zudem hab es, was angesichts von nahezu null Regulierung nicht überraschend ist, relativ viele Meldungen von Scams. Das erschüttert freilich das Vertrauen in diese Assetklasse. Wir dürften an dem Punkt sein, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Ein Paar Socken (Unisocks), das mit 26.000 Dollar bewertet ist, werden wir in 2 Jahren definitiv NICHT mehr sehen. Als das Auto erfunden wurde, gab es zwischenzeitlich allein in den USA 2000 Automobil-Marken. Übrig geblieben sind am Ende 3! Ähnlich dürfte es bei den Krypto-Währungen laufen. Man tut daher gut daran, jene zu handeln, die Substanz dahinter haben.

Die Stimmungslage ist dramatsch negativ, wie der Fear and Greed Index zeigt. Kurzfristige Erholungen wären normalerweise längst überfällig.

Für die individuelle Produktauswahl im Handel von den wichtigsten Währungen, Rohstoffen, Indizes und Einzelaktien haben Sie hier eine riesige Auswahl: https://zertifikate.morganstanley.com/