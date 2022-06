gevekom investiert in Cyber-Security und Qualitätsmanagement (FOTO)

Dresden (ots) - Mit dem Ziel, interne Abläufe und die gesamte Organisation zu

optimieren und kontinuierlich zu verbessern, hat der

Contact-Center-Dienstleister gevekom in Dresden ein Managementsystem nach ISO

9001 und ISO 27001 implementiert. "Unsere Prozesse und Strukturen müssen

skalierbar sein, weil gevekom stark expandiert. Wir wachsen schneller als

prognostiziert. In der ersten Jahreshälfte haben wir eine neue Größenordnung

international tätiger Auftraggeber gewonnen. Expansion in diesem Ausmaß schaffen

wir durch den Auf- und Ausbau neuer Standorte, was zusätzlich Komplexität

bringt. Gleichzeitig stellen während Corona entstandene vielgesichtige

Arbeitsmodelle mit Home Office, stationäre Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und

Workation-Programme hohe Anforderungen an Themen wie Datensicherheit", so

gevekom CEO Roman Molch. Deshalb entschied sich gevekom für die Zertifizierungen

nach ISO 9001 und ISO 27001. Das Managementsystem für Qualität und

Informationssicherheit wurde innerhalb eines Jahres eingeführt und danach von

der TÜV SÜD Management Service GmbH zertifiziert.



"Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist die national und international am

weitesten verbreitete Norm im Qualitätsmanagement. Sie hilft nun auch gevekom

dabei, die Unternehmensleistung auf allen Ebenen zu verbessern, weil sie

Prozessoptimierungen offenbart, die beispielsweise Gewinnsteigerungen oder die

Identifikation neuer Geschäftschancen ermöglichen", sagt Auditor Dmytro Blanter

bei der TÜV SÜD Management Service GmbH, der gevekom in Sachen ISO 9001 betreut

hat. Jens Morgenstern von der TÜV SÜD Management Service GmbH ist gevekoms

Ansprechpartner zur Norm ISO 27001: "Die Norm ISO 27001 bietet den Rahmen für

die Erarbeitung und die Umsetzung eines wirksamen

Informationssicherheitsmanagementsystems. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001

senkt gevekom Risiken im Bereich Informationssicherheit, kann relevante

Sicherheitsvorschriften und -anforderungen besser erfüllen und die Entwicklung

einer Sicherheitskultur fördern."