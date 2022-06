Thomas Kovacs, besser bekannt als der 'Sparkojote', ist vom Celsius-Abhebungsstopp unmittelbar betroffen. Im Gespräch mit wallstreet:online erklärte er: "Leider kann man im Moment nur noch hoffen, dass alles gut geht. Für die Zukunft gilt: 'Not your key, not your coin' - was bedeutet, dass man IMMER seine Kryptowährungen auf einem eigenen Wallet verwahren sollte."

Der Krypto-Konzern Celsius Network steckt in einer schweren Krise. Das Unternehmen kämpft mit Liquiditätsproblemen und hatte deshalb vergangene Woche einen Abhebungsstopp für seine Kunden verhängt. Celsius hat 1,7 Millionen Kunden und verwaltet laut der New York Times ein Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar.

Krypto-Lending-Plattform Sparkojote zum Celsius-Disaster: "Not your key, not your coin"

