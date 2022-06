Gestartet hat Goliath die Saison allerdings mit dem gewagten Step-Out-Bohrloch auf „Pad J“ auf dem benachbarten „New Extension Target“ rund eineinhalb Kilometer von Surebet entfernt. Der Bohrstandort J liegt am äußersten östlichsten Rand der diesjährigen Bohrkampagne. Umso bemerkenswerter ist, dass bereits das erste Bohrloch des Jahres 2022 (GD-22-25) im Zielgebiet New Extension nahe der Oberfläche fünf breite Abschnitte mit verstreuter und ader- bzw. brekzienhaltiger Sulfidmineralisierung durchteuft hat. Auf einer Länge von 95,5 Metern wurden in den bekannten Hazelton-Vulkaniten Pyrrhotit, Pyrit und Chalkopyrit gefunden. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) will in dieser Saison bekanntlich 24.000 Meter bohren und setzt vier Bohrgeräte gleichzeitig ein. Damit wollen die Geologen die Durchgängigkeit des nach Südwesten abfallenden Mineralisierungshorizonts der Surebet-Zone auf dem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia auf ein projiziertes Areal von 1,3 mal 2,2 Kilometern ausweiten. Allein sechzehn neue Bohrstandorte sind entlang der Surebet Entdeckung geplant! Sie werden in südwestlicher Richtung die Strukturen Real Deal und Cloud 9 einschließen.



Abbildung 1: Schematische Darstellung der Surebet Zone und des benachbarten New Extension Targets. Pad J befindet sich am äußersten östlichen Rand. Die Geologen vermuten, dass sich die Vererzung der Surebet Zone auf dem New Extension Target fortsetzt, weil sie diese als tiefer liegenden Abbruch einer vormals zusammenhängenden Mineralisierung interpretieren.



Abbildung 2: Die Bohrungen in dieser Saison konzentrieren sich auf die Surebet Zone im Westen, aber mit den Step-Out-Bohrpads „Lake“ im Südwesten, „Pad J“ im Osten und „New Gold“ im Norden geht die Exploration deutlich über die Surebet Zone hinaus. Insgesamt vergrößert sich das Explorationsfenster auf 5,25 km².

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath Resources, erklärte: „Wir stehen am Beginn einer aufregenden Bohrsaison 2022. Die ersten Ergebnisse des Eröffnungsbohrlochs mit mehreren breiten Mineralisierungsabschnitten haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Die im Eröffnungsbohrloch bestätigte Mineralisierung auf dem Ziel New Extension deutet stark auf das Vorhandensein eines großen Mineralisierungssystems in der Tiefe auf dem Grundstück Golddigger hin. Das geplante 24.000-Meter-Bohrprogramm wird Gebiete östlich, nördlich und westlich der bekannten Mineralisierung auf einer Fläche von 5,25 Quadratkilomtern erproben und uns ermöglichen, die Beziehung zwischen Surebet, dem Ziel New Extension und New Gold besser zu verstehen.“

Fazit: Goliath Resources hat in dieser Saison zwei verschiedene Wetten mit unterschiedlichen Wetteinsätzen laufen: Die erste größere Wette lautet, dass sich der strukturgebundene Mineralisierungshorizont der bekannten Surebet Entdeckung in südwestlicher Richtung fortsetzt. 16 neue Bohrpads sollen die Vererzung auf einem Areal von knapp 3 km² verfolgen. Angesichts der erfolgreichen Step-Out-Bohrung „Real Deal“, die die Kontinuität der Surebet Zone im vergangenen Jahr fast einen Kilometer von den Bohrpads in der Nord-Ost-Ecke von Surebet entfernt belegt hat, haben diese diesjährigen Bohrungen eher den Charakter von Expansionsbohrungen als von reinen Explorationsbohrungen. Die geplanten Step-Out-Bohrungen für dieses Jahr sind die zweite Wette von Goliath. Mit vergleichsweise kleinem Einsatz könnte es gelingen, den bereits wachsenden Fußabdruck der Mineralisierung auf Surebet nochmals zu verdoppeln. Investoren wünschen sich natürlich, dass beide Wetten aufgehen. Die erste würde Surebet endgültig als reale Größe in einer Liga etwa mit Skeena Resources etablieren. Die andere Wette beflügelt die Phantasie. Für einen Goldexplorer gibt es nichts besseres. Man kann CEO Roger Rosmus nur zustimmen: „Goliath Resources schickt sich an, die nächste große hochgradige Gold-Silber-Entdeckung im Goldenen Dreieck in British Columbia zu werden.“ Wir bleiben an der Story dran.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.