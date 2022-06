Der beste Abschnitt lieferte 6,5 m @ 0,98 % Sn ab einer Bohrtiefe von 124,7 m. First Tin wertete das Ergebnis als „hervorragend“, da es die Existenz einer hochgradigen Zielzone bestätige. Dies sei von besonderem Interesse, da die gefundene Zinnvererzung auf Gotteswald eine potenzielle Quelle für hochgradige Mineralisierung darstelle, die möglicherweise vorkonzentriert und zur weiteren Verarbeitung zum benachbarten Tellerhäuser-Projekt transportiert werden könnte. Für Tellerhäuser erarbeitet First Tin derzeit eine Machbarkeitsstudie.

Das Zinn-Unternehmen First Tin (LSE: 1SN; FRA: 1SN) , das bei seinem IPO Anfang April dieses Jahres 20 Mio. Pfund für die Entwicklung seiner beiden fortgeschrittenen Zinn-Projekte Tellerhäuser in Deutschland und Taronga in Australien eingeworben hat, ist auch bei der Zinn-Exploration erfolgreich. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurde bei Bohrungen auf der historischen Zinnlagerstätte Gottesberg, die nur wenige Kilometer vom Zinn-Projekt Tellerhäuser in Sachsen entfernt liegt, eine von den Geologen bis dato nur vermutete Linse mit hochgradiger Zinn-Mineralisierung bestätigt.

Zwischen dem 24. November 2021 und dem 30. März 2022 wurden 16 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2080,5 m an 7 Bohrstellen im Projektgebiet niedergebracht. Elf Bohrlöcher (1597,5 m) dieses 16-Loch-Programms dienten der Erkundung eines interpretierten höhergradigen Kerns der großen, aber mäßig hochgradigen Zinnlagerstätte Gottesberg (42,1 Mio. t @ 0,27 % Sn mit 114.000 t Zinn in angezeigten und abgeleiteten Ressourcen).

Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: "Wir freuen uns, das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung auf dem Zinnprojekt Gottesberg in Deutschland zu bestätigen, das sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Tellerhäuser-Projekt befindet. Die Mineralisierung in diesem Gebiet soll zusätzliches Erz für die Verarbeitung in einer zentralen Verarbeitungsanlage liefern und unsere Präsenz als Lieferant von konfliktfreiem, lokalem Zinn für den deutschen und europäischen Technologiemarkt ausbauen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Ergebnisse bekannt zu geben."

Die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher am Gottesberg - SaxGB003-01, SaxGB003-02 und SaxGB003-03 - liegen nun vor.

Das Bohrloch SaxGB003-03 durchteufte erwartungsgemäß die große, mäßig hochgradige Mineralisierungszone und lieferte einen Gesamtbohrlochschnitt von 90,8 m @ 0,15 % Sn ab 75,8 m Bohrlochtiefe. Innerhalb dieser Zone und in der Nähe des in den 1960er Jahren erschlossenen Untertagebaus wurde unterhalb des mittelalterlichen Oberflächenbetriebs ein hochgradiger Abschnitt von 6,5 m (im Bohrloch) mit 0,98 % Sn ab 124,7 m angetroffen.

Das Bohrloch SaxGB003-02 erreichte das angestrebte Ziel nicht, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung in diesem Bereich steiler ist als erwartet.

Bohrloch SaxGB003-01 zielte auf eine IP-Anomalie außerhalb des bekannten Mineralisierungsgebiets, die als mögliche Erweiterung der interpretierten hochgradigen Mineralisierung interpretiert wurde. Diese ergab eine niedriggradige Zinnmineralisierung mit einem besten Abschnitt von 17,8 m @ 0,05 % Sn aus 109,2 m - möglicherweise die Quelle der IP-Anomalie.

Weitere Bohrkernproben werden derzeit bei ALS in Rumänien analysiert und First Tin wartet gespannt auf die Bestätigung der Interpretation einer zusätzlichen hochgradigen Mineralisierung durch Bohrungen entlang des Streichens, die in Bohrloch SaxGB003-03 identifiziert wurde.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Tin halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen First Tin im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Tin und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal First Tin die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.