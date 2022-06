Hohe Inflation - IG Metall will 7 bis 8 Prozent mehr Geld

(weitere Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Zurückhaltung in der Corona-Krise will die IG Metall angesichts rekordverdächtiger Inflation ein deutliches Lohnplus für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Der IG-Metall-Vorstand empfahl am Montag eine Forderung von 7 bis 8 Prozent mehr Geld für die Tarifrunde. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann mahnte zugleich weitere staatliche Entlastungen der Menschen an. "Wir haben mit dieser Forderung auch klar signalisiert, dass wir über Tarifpolitik nicht den kompletten Inflationsdruck, der auf den Haushalten lastet, alleine ausgleichen könnten."

Die Empfehlung ist noch nicht die endgültige Forderung. Diese wird am 30. Juni in den regionalen Tarifkommissionen diskutiert. "Wir wollen keine Scheinbeteiligung, indem wir heute eine feste Zahl setzen, sondern wir haben bewusst den Tarifkommissionen noch mal die Gelegenheit gegeben, darüber zu reden, was richtig ist", sagte Hofmann. Sollten dabei unterschiedliche Ergebnisse herauskommen, sei es die Verantwortung des Gewerkschaftsvorstandes, auf Basis dessen eine konkrete Forderung festzulegen. Am 11. Juli will der Vorstand die endgültige bundeseinheitliche Forderung beschließen. Die Gewerkschaft peilt eine Laufzeit von zwölf Monaten an.