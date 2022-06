Autoindustrie will mit Datenaustausch nachhaltiger werden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Autoindustrie will mit dem Start ihres gemeinsamen Datennetzwerks Catena-X bald einen viel besseren Überblick über ihre Lieferketten und ihren CO2-Fußabdruck haben. Mit rund 1000 beteiligten Unternehmen soll es ab Ende dieses Jahres losgehen, sagte BMW -Chef Oliver Zipse am Montag in München.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, schon ein Kabelstrang in einem Auto bestehe aus 5000 Bauteilen. Da sei es schwer, den Überblick über Rohstoffe und globale Lieferketten zu bekommen. Deshalb sei Catena-X ein "Leuchtturmprojekt" von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige Rohstoffwirtschaft.