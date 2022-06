Der Kunde ist König? Das gilt im Sektor der Flugzeugproduktion wohl nur zu einem gewissen Maße: Wie Sie unter Umständen mitbekommen haben, streitet sich der europäische Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Airbus derzeit mit seinem Kunden Qatar Airways vor Gericht. Grund des Disputs: 23 von der Airline bestellte Langstreckenjets des Typs Airbus A350 weisen Lack- und Oberflächenschäden auf. Aufgrund der Mängel lassen die katarischen Behörden 20 der Maschinen bereits seit Monaten am Boden. Auch deshalb hatte Qatar Airways in London Klage eingereicht und rund €1 Milliarde Schadensersatz gefordert. Das Gericht wies den Antrag jedoch zurück. Seitens Airbus verweist man darauf, dass die Mängel für die Sicherheit der Flugzeuge nicht relevant seien, man diese aber selbstverständlich beheben werde. So dürfte es durchaus im Sinne des Unternehmens sein, sich mit einem seiner wichtigsten Kunden – die Flotte der katarischen Fluggesellschaft zählt immerhin 53 Airbus A350 – zu einigen. Nach Aussagen von Airbus-CEO Guillaume Faury seien es zwar „keine einfachen Diskussionen“, man stehe aber weiterhin in intensiven Verhandlungen mit Qatar Airways und sei zuversichtlich, diese auch mit einer Einigung abschließen zu können. Freuen dürfte man sich im Hause Airbus indes über eine zuletzt deutlich anziehende Nachfrage nach Flugzeugen, einen potenziellen Großauftrag aus Indien sowie eine vielversprechende Partnerschaft mit der australischen Airline Qantas Airways…



Air India plant, seine Flotte um 300 Flugzeuge zu erweitern.

Christian Scherer, seinerseits Airbus-Vorstandsmitglied, vermeldete jüngst, dass das Unternehmen zuletzt eine steigende ...

