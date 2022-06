HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Umweltsenator und Aufsichtsratschef der neuen städtischen Hamburger Energiewerke, Jens Kerstan, hat die Menschen auf weiter massiv steigende Energiepreise eingeschworen. "Mit der nächsten Jahresabschlussrechnung (...) werden harte Belastungen auf die Menschen zukommen, die viele wirklich bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belasten werden", warnte der Grünen-Politiker am Montag bei der Präsentation des ersten Geschäftsberichts der Hamburger Energiewerke. Er gehe davon aus, dass viele Preiserhöhungen von weit über 100 Prozent verkraften müssten.

Wie stark die Preise schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gestiegen sind, lasse sich auch an der Bilanz der frisch fusionierten städtischen Unternehmen Hamburg Energie und Wärme Hamburg ablesen. So hätten die neuen Hamburger Energiewerke in ihrem ersten Jahr statt eines erwarteten millionenschweren Verlusts 5,9 Millionen Euro Gewinn gemacht, sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Christian Heine. "Das ist 30,8 Millionen Euro über Plan." Vor allem das vierte Quartal 2021 habe dem Anbieter von Ökostrom, Biogas und Fernwärme erhebliche Umsatzzuwächse auf insgesamt knapp 779 Millionen Euro gebracht.