Qualitätsaktien aus der zweiten Reihe – Massives Aufholpotenzial bei Flughafen-Aktien?

Die Bezeichnung Flughafenbetreiber lässt schon vermuten, was sich hinter einem solchen Unternehmen versteckt. Das Hauptgeschäftsfeld umfasst die Abwicklung des Flugverkehrs mit Flugsicherung, Start- und Landeslots, Gepäckabfertigung und Sicherheitskontrollen. Häufig erwirtschaften Flughafenbetreiber jedoch außerhalb ihres Kerngeschäfts den größten Anteil ihres Gewinns. Dazu zählt insbesondere der Betrieb von Parkhäusern und die Vermietung, bzw. der Betrieb, von verschiedenen Shops und Restaurants. Du kennst die hohen Preise am Flughafen sicherlich aus eigener Erfahrung. Ob es nun ein Parkplatz oder eine Flasche Wasser ist, alles ist wesentlich teurer als anderswo, was direkt zu einem der größten Vorteile eines Flughafenbetreibers führt: der Monopolstellung. Dies gilt einerseits für die eigene Infrastruktur als auch die überregionale Stellung eines Flughafens. Flughäfen haben in der Regel keine direkte Konkurrenz zu befürchten, da der Jetzt den ganzen Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.

Flughafenbetreiber waren in den vergangenen Jahrzehnten eine gute Möglichkeit am Wachstum in der Luftfahrtbranche zu partizipieren. Im Gegensatz zu den Airlines ist das Geschäft von einem Flughafenbetreiber wesentlich planbarer. Der Betrieb einer Airline ist mit extrem hohen Kapitalkosten verbunden und bietet in der Regel nur sehr geringe Margen. Dies führte in der Vergangenheit zu vielen Pleiten und einem sehr zyklischen Geschäftsmodell, weshalb Airlines für einen langfristigen Investor wenig attraktiv sind.

