DOHA (dpa-AFX) - Nach zwei herben Verlustjahren wegen der Corona-Pandemie sieht die Luftfahrtbranche Grund für Zuversicht. Für 2023 sollten branchenweit wieder schwarze Zahlen am Horizont sein, sagte der Generaldirektor des Weltluftfahrtverbands IATA, Willie Walsh, bei der Generalversammlung am Montag in Doha. Den Fluggesellschaften in Nordamerika dürfte nach seiner Schätzung schon dieses Jahr ein Milliardengewinn gelingen, während die Branche in Europa noch rote Zahlen schreibt. Dabei macht der Anstieg der Kerosinpreise infolge des russischen Angriffs den Unternehmen zu schaffen. Allerdings können sie bei ihren Kunden auch höhere Ticketpreise durchsetzen.

Bei den Anlegern am Aktienmarkt kam das gut an. Der europäische Index der Reise- und Freizeitwerte stieg als einer der Favoriten im Branchentableau um rund drei Prozent. Die Papiere der Lufthansa etwa führten in Deutschland den Index der mittelgroßen Börsenwerte MDax mit einem Kursplus von gut sieben Prozent an.