FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zuversicht des Luftfahrt-Branchenverbands treibt die Anleger am Montag wieder verstärkt in den Flug- und Reisesektor. Der Generaldirektor des Weltluftfahrtverbands IATA, Willie Walsh, kündigte bei der Generalversammlung in Doha an, für 2023 sollten branchenweit wieder schwarze Zahlen am Horizont sein. In der Folge griffen auch die Anleger bei den zuletzt schwach gelaufenen Branchenwerten vor allem von großen Netzwerk-Airlines wieder zu.

Die Titel der Lufthansa mauserten sich im MDax mit einem Anstieg um zuletzt 7,5 Prozent zum größten Gewinner, während die IAG-Titel in London um 7,4 Prozent stiegen. Übertrumpft wurde dies von den Papieren des Reisekonzerns Tui , die zuletzt sogar neun Prozent gewannen. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure , der zuletzt auf einem Tief seit November 2020 angekommen war, zog um rund drei Prozent an.