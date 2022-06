Chinas Nansha gibt der Öffnung und der Zusammenarbeit in der GBA neuen Schwung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Staatsrat hat einen

Gesamtplan zur Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong,

Hongkong und Macao durch eine weitere Vertiefung der Öffnung im Nansha-Distrikt

der südchinesischen Provinz Guangdong herausgegeben, wie aus einem am 14. Juni

veröffentlichten Rundschreiben hervorgeht.



Nansha wird diese Zusammenarbeit verstärken, um es zu einem Zentrum von

strategischer Bedeutung zu machen, das mit Hongkong und Macao zusammenarbeitet

und der Greater Bay Area (GBA) und darüber hinaus zugute kommt, heißt es in dem

Rundschreiben. Der Distrikt wird die Zusammenarbeit und Öffnung in der GBA

weiter vorantreiben, da er die Chance ergreift, sich vom geografischen Zentrum

der Region zu einer funktionalen Schlüsselrolle zu entwickeln.





Der Bezirk stellt eine wichtige Verbindung zu den städtischen Clustern in derGBA dar, da er als Guangzhous einziges Tor zu den Seewegen dient. "Etwa 38Seemeilen von Hongkong und 41 Seemeilen von Macao entfernt, kann Nansha die 11Städte der GBA und die internationalen Flughäfen von Guangzhou, Shenzhen undHongkong innerhalb eines Radius von 100 Kilometern anbinden", sagte Dong Ke,Bürgermeister von Nansha. Der Bezirk hat den Bau eines "halbstündigenVerkehrskreises" seit Beginn des Baus des GBA auf die Überholspur gesetzt. Dasschafft eine solidere Grundlage für die Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao,um Nansha zu einem Tor für eine Öffnung auf hohem Niveau zu machen, so dieVolksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou.Bunte Container-LKWs pendeln durch das Hafengebiet von Nansha, das vom Brummender Kräne dominiert wird, hin und her. Im Jahr 2021 wurde der Hafen zu einem derverkehrsreichsten Seehäfen der Welt, in dem bis zu 17,66 Millionen TEU-Containerüber das 135 Seewege umfassende Außenhandelsnetz verschifft wurden. Am 30. Mai2022 verließ ein chinesisch-europäischer Güterzug den Hafen von Nansha, einSchritt, der die Integration des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße mit dermaritimen Seidenstraße des 21. Das multimodale TransportsystemSchienen-Wasser-Straße wurde durch den Vorgang der Nansha Port Railwayermöglicht, sagte Song Xiaoming, stellvertretender Generaldirektor der GuangzhouPort Company, und fügte hinzu, dass eine Zunahme der Güterzugverbindungenzwischen China und Europa den Bezirk in eine bessere Position versetzt, um dieGBA beim Aufbau der Belt and Road zu unterstützen und mit dem Rest der Welt zuverbinden.Einkaufen und Verkaufen in die ganze Welt. Das Engagement für die Öffnung hatNansha zu einer Drehscheibe für den grenzüberschreitenden E-Commerce gemacht.Bis heute sind insgesamt fast 600 Unternehmen in diesem Bereich registriert. Der