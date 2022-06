Mannheim/Stockholm (ots) - Auf dem EIT Health Summit in Stockholm diskutierten

am 24. und 25. Mai die wichtigsten Vertreter:innen aus der europäischen

Innovationsgemeinschaft im Gesundheitswesen über aktuelle Themen. Neben

anregenden Vorträgen fand das Finale des "EIT Health Catapults" statt. In der

Kategorie Digital Health sicherte sich das deutsche Start-up Ebenbuild den

ersten Platz.



EIT Health, die Netzwerk-Initiative des Europäischen Instituts für Innovation

und Technologie (EIT), richtete nach zweijähriger Pause wieder das Gipfeltreffen

zu aktuellen Themen des Gesundheitssektors aus. Das hybride Format der

Veranstaltung ermöglichte die Teilnahme vor Ort im Karolinska-Institut in

Stockholm, Schweden, sowie virtuell. Das Gipfeltreffen bot ein qualitatives und

vielfältiges Vortragsprogramm, das Versäumnisse aufdecken und eine Vision für

einen echten Wandel schaffen sollte.





"EIT Health Catapult": Deutsches Start-up auf dem ersten PlatzDie COVID-19-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass für eine nachhaltige undwiderstandsfähige Gesundheitsbranche innovatives Denken und neue Arbeitsweisenerforderlich sind. Daher fördert das Accelerator-Programm "EIT Health Catapult"innovative Ideen im Gesundheitswesen. Es ermöglicht ausgewählten Start-ups, ihreIdeen in den Kategorien Biotech, Medtech und Digital Health mithilfe desEIT-Health-Netzwerkes voranzutreiben. Dieses Jahr fand das Finale das erste Malseit 2019 in Präsenz statt. Dabei durften die neun Finalisten gegeneinanderantreten und ihre Innovationen auf der Bühne präsentieren. Insgesamt 21Jury-Mitglieder berieten anschließend, welches Start-up das Preisgeld in Höhevon bis zu 40.000 EUR in seiner Kategorie gewinnt. In der Kategorie DigitalHealth freut sich das Münchner Start-up Ebenbuild über den ersten Platz mitseiner Simulations-/KI-Software. Diese generiert hochpräzise Daten über dieLunge von Patient:innen und ermöglicht so eine digitale Darstellung des Organs,die behandelnden Ärzt:innen erlaubt, die individuell bestmögliche Therapieoptionzu wählen. Neben Ebenbuild erreichte ein weiteres deutsches Start-up einen Platzauf dem Podium: ThinkSono aus Potsdam sicherte sich den dritten Platz in derKategorie MedTech. Das Start-up entwickelt die weltweit erste Software zurvereinfachten Erkennung tiefer Venenthrombosen. Das Produkt soll einefrühzeitige Diagnose zum Beispiel durch Krankenpfleger:innen ermöglichen, wozues unter anderem Verbindung zu tragbaren Ultraschallgeräten herstellt.Catapult-Teilnehmer: Nachhaltig erfolgreich auch nach dem ProgrammDas Catapult-Programm unterstützte in seinen sieben Jahren Laufzeit bereits 231Start-ups. An diesem Erfolg sind über 400 Investoren und rund 2.500 Fachleute