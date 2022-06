Osisko Development: Einzigartige Positionierung als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika

Unternehmensbeschreibung:

Erst seit Dezember 2020 an der TSX Venture Exchange in Kanada und seit Ende Mai 2022 an der NYSE in den USA notiert, verfügt das in Nordamerika führende Golderschließungsunternehmen Osisko Development schon jetzt über eine beachtliche Marktkapitalisierung von ca. 600 Millionen CAD.

Das hervorragende Projektportfolio wird angeführt vom 155.000 Hektar großen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia und vom erst kürzlich erworbenen Projekt Tintic, einschließlich der produzierenden Untertagemine Trixie im US-Bundesstaat Utah. Zusätzlich wird die Projektpipeline durch eine potenzielle kurzfristige Produktion aus dem Goldprojekt San Antonio in Sonora, Mexiko, ergänzt. Weitere wichtige und hoffnungsvolle Projekte sind Bonanza Ledge II in British Colombia, sowie Burgin in Utah, USA.

Fakten, Zahlen, Ziele:

Das unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo ist das Aushängeschild von Osisko Development mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von knapp 3,5 Millionen Unzen Gold und 1,6 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie.

Die erst kürzlich veröffentlichte PEA veranschaulicht die potenzielle Wirtschaftlichkeit einer kostengünstigen, groß angelegten Untertage-Goldmine mit branchenführenden Betriebskosten. Die Studie umreißt eine Gesamtgoldproduktion von 2,8 Millionen Unzen Gold über 12 Jahre, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Goldproduktionsprofil von 236.000 Unzen mit All-In-Sustaining-Costs pro Unze von weit unter 1.000 US-Dollar führt.

Der Nettogegenwartswert des Projekts nach Steuern beläuft sich auf 764 Millionen $ mit einem internen Zinsfuß nach Steuern von 21,4 % bei einem Goldpreis von 1.750 US-Dollar pro Unze. Cariboo besitzt 2 aussichtsreiche mineralisierte Trends über 83 km Streichlänge.

Die neuste Errungenschaft von Osisko Development ist das Tintic Projekt in Utah, USA und bietet eine vollständig genehmigte, sofortige Produktions- und aussichtsreiche Explorationsmöglichkeit. Das Projekt besteht aus verschiedenen, in der Vergangenheit produzierenden Edel- und Basismetallminen im Bergbaudistrikt East Tintic, darunter die hochgradige Gold-Silber Untertagemine Trixie, die 2020 von Tintic wiedereröffnet wurde.

Osisko Development gehört zur erfolgreichen Osisko-Gruppe und ist ein neu geschaffener Topplayer in der nordamerikanischen Goldindustrie. Geführt wird das Unternehmen von einem Weltklasse-Team mit hervorragendem Track-Rekord von Tier-1 Projekten weltweit. Zum Team gehören zum Beispiel die Hauptakteure, die die kanadische Goldmine Malartic gegründet, erschlossen, betrieben und verkauft haben. Per Ende März verfügt Osisko Development über liquide Mittel in Höhe von fast 60 Millionen CAD.

Größte Aktionäre sind mit 44% Osisko Gold Royalties, mit 19% institutionelle Investoren und mit 16% die früheren Aktionäre von Tintic. Somit stehen 21% der Stammaktionen für das Retailgeschäft zur Verfügung.

Zukunftsfazit:

In Zeiten von Lieferengpässen und garantierter Selbstversorgung mit Rohstoffen sind Produktionsstandorte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen das Nonplusultra. Als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika ist Osisko Development daher einzigartig positioniert und kann schon bald durch seine unterschiedlichen Produktionsstandorte aus den vollen schöpfen.

Chartausblick, Haus -und Broker-Meinung:

Der Chart schaut brutal aus und ist eine Folge der schwachen Märkte.

Das Verkaufssignal bei 11 CAD wurde voll bestätigt und es ergibt sich nun ein unteres Kursziel von 7 CAD. Genau hier liegt die Chance drin. Osisko Development dürfte nun bald einen Boden finden und da sollte man sich überlegen, die Aktie einzusammeln. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, schon bald in Produktion und mit erheblichem Explorationspotential ist Osisko gut gewappnet für den nächsten Rohstoffzyklus.

