Die geringeren Gas-Lieferungen aus Russland stürzen Deutschland immer tiefer in die Energiekrise - und die Welt lacht über "ze germans", weil wir gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aussteigen wollen. Nun müssen wir hoffen, irgendwie über den Winter zu kommen. Man könnte sagen: Putin legt den Finger in die Wunde - der Auftritt von Wirtschaftsminster Habeck gestern hat immerhin gezeigt, dass nun immerhin die Praxis Vorrang vor der Ideologie hat. Davor aber verhielt sich Deutschland wie ein Geisterfahrer, der auf der Autobahn fährt und im Radio eine Warnung vor einem Geisterfahrer hört - und sagt: "Ein Geisterfahrer? Tausende". Insofern ist Deutschlands Energiekrise also 100% selbstverschuldet..

Hinweise aus Video: