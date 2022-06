EINE DER GRÖSSTEN ELEKTROBUSFLOTTEN AMERIKAS ZEIGT, DASS DIE BETRIEBSKOSTEN VON ELEKTROBUSSEN MIT KABELLOSEN LADEGERÄTEN VON MOMENTUM DYNAMICS NUR HALB SO HOCH SIND WIE DIE EINES DIESELBETRIEBENEN BUSSES

Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Vier induktive 300-kW-Ladestationen von

Link Transit in Washington im Einsatz



Die Elektrobusse von Link Transit sind seit drei Jahren täglich im Einsatz und

haben sich bewährt, so Richard DeRock, Geschäftsführer der öffentlichen

Verkehrsgesellschaft in Wenatchee, Washington. Mit 12 Elektrobussen, die alle

mit kabellosen Ladegeräten von Momentum Dynamics, dem weltweit führenden

Anbieter von effizienten, automatisierten und kabellosen

Hochleistungs-Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, ausgestattet sind, betreibt Link

Transit eine der größten Elektrobusflotten des Landes. Richard DeRock berichtet,

dass die Betriebskosten der Elektrobusse von Link Transit etwa 51 % eines

dieselbetriebenen Busses betragen .



Momentum Dynamics hat Ende 2017 das erste drahtlose Ladesystem bei Link Transit

installiert und vor kurzem im Jahre 2021 die Installation von vier induktiven

300-kW-Ladestationen abgeschlossen, drei in der Columbia Station und eine in

Leavenworth, Washington. Diese vier gemeinsam genutzten Ladestationen

unterstützen alle Elektrobusse von Link Transit und sorgen dafür, dass sie den

ganzen Tag über in Betrieb sind.