TAAT ernennt den ehemaligen Altria- und PMI Manager Michael Saxon zum CEO

Las Vegas und Vancouver, 20. Juni 2022 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich, die Ernennung von Michael Saxon, einem verdienten Experten der Tabakindustrie mit 20 Jahren Erfahrung, zum Chief Executive Officer des Unternehmens („CEO“) und Mitglied des Verwaltungsrats bekannt zu geben. Herr Saxon ist seit Ende 2020 Mitglied des Advisory Board von TAAT (wie in einer Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 bekannt gegeben wurde). Herr Saxon verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Erzielung einer profitablen Marktdurchdringung von Tabakprodukten in den USA und mehreren internationalen Märkten und wird voraussichtlich maßgeblich dazu beitragen, dass das Unternehmen die Präsenz von TAAT auf globaler Ebene skalieren kann. Der ehemalige CEO Setti Coscarella wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Michael Saxon ist ein versierter Manager für Verbraucherprodukte mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Fortune-100-Unternehmen in den USA, Europa und Asien, nachdem er erfolgreich Einfluss auf Regierungspolitik genommen und Geschäftseinheiten mit voller Gewinn- und Verlustverantwortung von USD $100 Millionen bis USD $3 Milliarden geleitet hat. Er war dabei in verschiedenen Regulierungssystemen tätig. Seine Karriere ist gekennzeichnet durch Rekorderträge und -marktanteilgewinne, die zu einer Vielzahl von Marktbedingungen führten und in verschiedenen Markteinführungsmodellen, einschließlich Großhandel, Distributor und DSD, erfolgreich war. Er verfügt über eine starke, innovative Denkweise, die auf seiner Erfahrung bei der Entwicklung neuer Produkte und Marken basiert und als Katalysator für erfolgreiche groß angelegte Transformationsinitiativen zur Förderung des organischen Wachstums und zur Durchführung von M&A-Transaktionen für den Eintritt in neue Märkte dient. Herr Saxon war über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei Altria Group und Philip Morris International (PMI) tätig. Zuletzt unterstützte er die Gründung von Trolley Ventures, einem Venture Capital-Unternehmen in Richmond, VA, das in Start-ups in frühen Stadien investiert.