Royalty- und Streamingunternehmen (Royalties and Streams) im Bergbaubereich haben mit den Kostensteigerungen, mit denen Explorer und Minen-Betreiber sich herumschlagen, nichts zu tun. Unternehmen wie die Franco-Nevada sind Geldgeber, die an vorher fest vereinbarten Umsatz-Anteilen (Royalty) und Anteilen an den geförderten Rohstoffen zu Festpreisen meist deutlich unter Kurs (Edelmetall-Streaming) verdienen.