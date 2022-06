CHANGSHA, China, 20. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2022 markiert den 10. Jahrestag der Übernahme von Putzmeister durch SANY. Bereits 2012 haben SANY Deutschland und CITIC PE für 360 Millionen Euro 100 % der Anteile an Putzmeister erworben. Als junges und ehrgeiziges Unternehmen war dies ein Meilenstein für SANY sowie ein wegweisendes Ereignis in der weltweiten Baumaschinenbranche.

In den letzten zehn Jahren hat Putzmeister, bereits damals ein führender Hersteller von Betonmaschinen in Europa, unter der SANY Group ein stabiles Wachstum und eine stetige Entwicklung erreicht. Das Verkaufsvolumen von Putzmeister stieg von 500 Mio. EUR im Jahr 2011 auf mehr als 800 Mio. EUR im Jahr 2021, was seine führende Position auf dem internationalen Markt für Betonmaschinen aufrechterhielt.