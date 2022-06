Kavalan veröffentlicht neue "King Car Conductor" Verpackung

Taipeh (ots/PRNewswire) - King Car Conductor gewann eine von 5

Kavalan-Doppelgoldauszeichnungen in San Francisco



Kavalans mit Doppelgold ausgezeichneter King Car Conductor hat ein neues

Verpackungsdesign vorgestellt.



King Car Conductor war einer von fünf Kavalans, die bei der San Francisco World

Spirits Competition 2022 mit Doppelgold ausgezeichnet wurden. Damit ist es das

vierte SFWSC-Doppelgold, das diesem Ausdruck verliehen wurde.





Der 2011 auf den Markt gebrachte King Car Conductor ist der erste Whisky vonKavalan, der eine Hommage an seine Muttergesellschaft King Car Group darstellt.In mehreren Eichenfässern gereift und abgefüllt, bietet dieser Ausdruck zarteNoten von Papaya, Banane und grünem Apfel mit reichhaltigen und blumigenKomplexen. Das Design des Etiketts zeigt "King Car Conductor" in einerhalbkursiven chinesischen kalligrafischen Schrift in Gold, gepaart mitfließenden Linien, die auf den Schneeberg verweisen, wo Kavalan seinmineralreiches Schmelzwasser bezieht.An der 22. SFWSC nahmen rund 5.000 Spirituosen aus mehr als 40 Ländern teil, dievon 70 Juroren bewertet wurden, womit es der bisher größte SFWSC-Wettbewerb war.Kavalan SFWSC 2022 Ergebnisse :Doppeltes Gold- King Car Conductor Single Malt Whisky- Kavalan Podium Single Malt Whisky- Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky- Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt WhiskyGold- Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky- Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky- Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky- Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky- Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky- Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt WhiskyKing Car Conductor Single Malt Whisky historische Doppelgold- oder höhereErgebnisse in SFWSC:- 2015 Double Gold- 2018 Double Gold & Best Other Single Malt- 2021 Double Gold- 2022 Double GoldInformationen zur Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in derKunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoherLuftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des SnowMountain und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. All dies vereintsich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den altenNamen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in derGetränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Inhochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 650Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten. BesuchenSie http://www.kavalanwhisky.com/