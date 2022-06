RICHARD MCLAREN LIEFERT DEN RAHMEN FÜR REFORMEN IM BOXEN

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - In seinem Abschlussbericht zur unabhängigen

Untersuchung des Boxsports beschreibt Professor Richard McLaren, O.C., eine

Geschichte von finanziellem Missmanagement und Betrug, Regelverstößen auf dem

Spielfeld und unzureichenden Trainings- und Ausbildungsprogrammen im Boxsport.



"Der Internationale Boxverband ist eine Organisation, die sich im Umbruch

befindet, aber immer noch reformbedürftig ist. Der internationale Boxsport

scheint seine historische Kultur der Kampfmanipulation und des Handelns

außerhalb der Regeln und darüber hinaus nicht ablegen zu können", so Professor

McLaren. "Wenn der Sport seinen Platz in der olympischen Familie behalten will,

muss er jetzt handeln