Huawei lanciert Tech Arena-Wettbewerb

Paris (ots/PRNewswire) - Am 16. Juni startete Huawei den Tech Arena-Wettbewerb

auf der Viva Technology 2022, einem der größten europäischen Technologiegipfel.

Die Tech-Arena-Wettbewerbe von Huawei werden von den weltweiten Huawei-Labors in

Zusammenarbeit mit Spitzenuniversitäten gesponsert und entwickelt, um Studenten

aus der ganzen Welt mehr Möglichkeiten zu geben, Erfahrungen zu sammeln und zu

lernen, wie man reale Probleme löst.



Xiang Zishang, Vizepräsident des Europäischen Forschungsinstituts von Huawei,

erläuterte, dass das Unternehmen im Schuljahr 2022-2023 mindestens zehn

Tech-Arena-Wettbewerbe für mehr als 1 000 SchülerInnen ausrichten will. Diese

Wettbewerbe finden in vielen verschiedenen Ländern statt, darunter Frankreich,

das Vereinigte Königreich, Irland, Schweden, Deutschland, Finnland, Belgien,

Italien, die Schweiz und Israel. Huawei hofft, dass diese systematische

Herangehensweise an Technikwettbewerbe es mehr SchülernInnen ermöglicht, an

dieser Art von Programm teilzunehmen und davon zu profitieren.