LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu 9-Euro-Ticket

Einige Bahnhöfe können die Massen der Reisenden nicht fassen; Eisenbahner teilen in Foren Videos von Dutzenden Menschen, die quer über die Gleise laufen, weil die Unterführungen verstopft sind. Wer die Verkehrswende wirklich will, muss also investieren: in Stationen ebenso wie in Züge und Personal. Und sich von überkommenen Strukturen trennen: Der Kleinstaaterei im Nahverkehr mit Dutzenden Verkehrsverbünden soll es jetzt an den Kragen gehen. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass die neue Freiheit den Kundinnen und Kunden mindestens so wichtig ist wie der Schnäppchenpreis: einfach einsteigen und losfahren./zz/DP/mis