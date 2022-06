HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu DFB-Präsident Neuendorf:

100 Tage ist Neuendorf nun im Amt und zog ein Fazit. Resultate konnte er kaum präsentieren - dafür Absichten und Vorhaben. Der unsägliche Slogan "Die Mannschaft" soll weg. Die WM in Katar sieht er kritisch. Und trotz einer neuen Rekord-Mitgliederzahl von 7,17 Millionen, ist der Trend bei kickenden Frauen und Mädchen besorgniserregend rückläufig. Neuendorf hat sich in den riesigen DFB-Apparat eingearbeitet, die Problemfelder sondiert. Viel mehr war in den 100 Tagen auch gar nicht zu erwarten. Nun wird er zunehmend aktiver. Was dabei positiv auffällt: Der Politiker und Medienmann findet den richtigen Ton, kann kritisch an den richtigen Stellen sein und kommt sympathisch offen rüber. Doch er wird sein Profil weiter schärfen müssen./zz/DP/mis