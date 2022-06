Macron hat es verpasst zu erklären, welche Politik er in den nächsten fünf Jahren führen möchte. Mit der Ernennung seiner Regierungsmannschaft, in der sich etliche alte Bekannte wiederfanden, gab Macron kein Signal eines Aufbruchs. Die Folge: Ein großer Teil seiner bisherigen Wähler enthielt sich. Nun wird das Regieren für ihn mühselig werden. Macron muss eine Kompromisskultur entwickeln, die er nicht gewöhnt ist. Genau das war der Wunsch der französischen Wähler, die sich zu oft von ihrem Präsidenten übergangen gefühlt haben. Dass die Opposition konstruktiv an Lösungen mitarbeitet, ist zu wünschen, aber leider nicht wahrscheinlich./zz/DP/mis

