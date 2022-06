PowerTap nimmt am California Hydrogen Leadership Summit teil

VANCOUVER, British Columbia, und IRVINE, Kalifornien - 21. Juni 2022, PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6B) (OTC: MOTNF) („PowerTap” oder das „Unternehmen” oder „MOVE”) freut sich, den aktuellen Stand seiner anhaltenden Aktivitäten in Kalifornien und die jüngste Teilnahme am California Hydrogen Leadership Summit (CHLS) in Sacramento, Kalifornien, Anfang Juni 2022 zu melden.

Anfang Juni 2022 veranstaltete der California Hydrogen Business Council den CHLS, wobei PowerTap Hydrogen Fueling Corp. das Sponsoring und die Moderation einer Podiumsdiskussion übernahm. Die Beteiligung war mit mehr als 550 Anmeldungen groß, unter anderem mit Vertretern der Sektoren Transport, Energie- und Schwerindustrie, der Versorgungsunternehmen und mit Verkäufern der gesamten Wasserstoffindustrie und darüber hinaus. Zu den wichtigsten Teilnehmern an dem Gipfel gehörten politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden Kaliforniens. Zu den wichtigsten Themen zählten die Auslotung von politischen Vorgaben, Programmen und Anreizen, die für die beschleunigte Produktion, Nutzung und Speicherung von Wasserstoff erforderlich sind; dies wiederum ist wesentlich dafür, dass Kalifornien in der Lage ist, die Emissionsziele einzuhalten und die Herausforderungen von Klimaschutz, Luftqualität, Energieresilienz und nachhaltigem Wirtschaftswachstum zu bewältigen. Die primäre Absicht bestand darin, die politischen Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden Kaliforniens über die beschleunigten Bemühungen der Wasserstoffindustrie in dem Bundesstaat zu unterrichte. Zu den wichtigen Ergebnissen des Gipfels gehörte die Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern die Wasserstoffindustrie im Hinblick auf eine vollständige Dekarbonisierung in Kalifornien stärken kann und dass staatliche und bundesstaatliche Anreize dazu führen werden, dass die Geförderten signifikante kosteneffiziente Technologien und Geschäftsmodelle hervorbringen und entscheidende Fortschritte bei der Etablierung der Branche erzielen werden.

Salim Rahemtulla, der President von PowerTap Hydrogen Fueling Corp., moderierte eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Building a Hydrogen Fueling Network that Fuels the Gaps in California’s Transportation Decarbonization and Air Quality Goals“ (Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes, das das Defizit bei den Dekarbonisierungs- und Luftqualitätszielen des kalifornischen Transportwesens beheben kann). Zu den an der Diskussion teilnehmenden Unternehmen gehörten Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA), Ballard (NASDAQ: BLDP), Chevron (NYSE: CVX) und Trillium (aus der Unternehmensfamilie Love‘s). Aus den Diskussionsthemen des Panels ging eindeutig hervor, dass die Zusammenarbeit sämtlicher Bereiche der Wasserstoffindustrie erforderlich ist – von den Erstausrüstern von Elektrolastkraftwagen und -bussen mit Brennstoffzellen über Wasserstoffproduzenten bis hin zu den Entwicklern von Tankstellen.