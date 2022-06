Biontech brachte als erstes Unternehmen den auf neuartiger mRNA-Technologie basierenden Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt. Das Vakzin war ein Verkaufsschlager. Nun soll er einer weiteren Altersgruppe verimpft werden.

Wie das deutsche Biotechnologieunternehmen mitteilte, hat man in den USA die Zulassung zur Verimpfung des Vakzins bei sechs Monate bis vier Jahre alten Kindern erhalten. Die zuständige Behörde FDA hat sie erteilt.

Das Vakzin kann damit ab sofort bei Millionen Kindern in den USA eingesetzt werden. Das US-Gesundheitsministerium will weiteren Angaben zufolge eine Kampagne starten. Voraussetzung dafür ist aber auch eine Empfehlung durch die Behörde CDC. Auch das Vakzin des Biontech-Konkurrenten Moderna hat eine Zulassung ab sechs Monaten erhalten.

Biontech-Aktie marschiert in Richtung Jahrestief

Die Aktie von Biontech befindet sich immer noch in einem satten Abwärtstrend. In den vergangenen Tagen hat sich trotz der neuen Zulassung der Trend beschleunigt und der Titel nähert sich dem Jahrestief bei rund 125 Dollar an. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Kursrückgang. Positiv ist allerdings, dass sich das allgemeine Börsenbild kurzfristig verbessert hat. Die US-Aktienindex-Futures notieren heute früh deutlich im Plus. Für die Biontech-Aktie verbessert sich die charttechnische Situation aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 170 Dollar überwunden wird.