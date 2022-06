Platform.sh sichert sich 140 Millionen Dollar in Serie-D-Finanzierung, um Unternehmen bei der Skalierung ihrer zahlreichen Websites und Anwendungen zu unterstützen

Paris und San Francisco (ots/PRNewswire) -



- Revaia, Digital + Partners und Morgan Stanley Expansion Capital führten die

Finanzierungsrunde an.

- Der führende PaaS (Platform as a Service) - Anbieter für Websites und Web-Apps

wird das Investment nutzen, um seine Marktposition in den Schlüsselregionen

(Nordamerika, Europa und Asien) zu festigen. Geplant ist eine Erweiterung des

Teams sowie eine beschleunigte Produktentwicklung, sowohl organisch als auch

durch Zukäufe dritter Unternehmen.



Platform.sh (https://platform.sh/) , eine einheitliche, sichere Plattform für

Unternehmen, die Webanwendungen entwickeln, betreiben und skalieren wollen, gab

heute bekannt, dass das Unternehmen 140 Millionen US-Dollar in der

Finanzierungsrunde D erhalten hat. Angeführt wurde die Runde von

Digital+Partners (https://dplus.partners/) aus München, Morgan Stanley Expansion

Capital (https://www.morganstanley.com/im/en-us/capital-seeker/teams/private-equ

ity/expansion-capital-team.html) aus San Francisco und Revaia

(https://revaia.com/) aus Paris. Daneben beteiligten sich die bestehenden

Investoren Eurazeo, Partech, Hiinov und BGV erneut.